"J’ai tout perdu" : Sharon Stone évoque ses handicaps qui la maintiennent loin des plateaux

Interrogée par People, Sharon Stone s’est confiée sur les raisons pour lesquelles elle n’est pas souvent engagée.

En 2001, Sharon Stone a été victime d’une hémorragie cérébrale. Inconsciente durant 9 jours, la star de "Basic Instinct" s’en est finalement sortie alors que les médecins croyaient peu en ses chances de survie. Survivante et d’apparence joviale, l’actrice vit en réalité avec de lourdes séquelles qui la bloquent dans sa vie professionnelle.

Après son hospitalisation, Sharon Stone souffrait de grosses pertes de mémoire et bégayait, comme on peut le lire sur Europe 1. La DH indique qu’elle était incapable de lire. Si ces effets appartiennent au passé, d’autres persistent comme les crises d’épilepsie. L’actrice, qui se définit comme une "personne handicapée", a confié au magazine People qu’elle a besoin de huit heures de sommeil continues pour que ses médicaments pour le cerveau fassent effet : "Pour cette raison, je ne suis pas souvent embauchée. Voilà les problèmes auxquels je suis confrontée depuis 22 ans, et j’en parle ouvertement. Pendant longtemps j’ai voulu prétendre que j’allais bien."

En 2001 toujours, la fin de son mariage avec Phil Bronstein a enfoncé le couteau dans la plaie : "J’ai tout perdu. J’ai perdu tout mon argent. J’ai perdu la garde de mon enfant. J’ai perdu ma carrière. J’ai perdu toutes ces choses que vous considérez comme votre véritable identité et votre vie."