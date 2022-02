J’ai tout le temps froid : c’est grave docteur ?

Les régimes trop stricts

Si vous avez régulièrement froid, vous souffrez peut-être de carence alimentaire importante. La moitié de nos dépenses énergétiques sont utilisées pour réchauffer le corps. Si vous vous imposez un régime trop strict, il est possible que vous soyez carencé en fer, en acide folique et en vitamine B12. Votre corps sera ralenti et ne fonctionnera pas bien.

La fatigue générale ou accumulée

Lorsque notre corps est trop fatigué, notre système nerveux est fatigué et notre système immunitaire aussi. Ses principales fonctions telles que la digestion, qui génère de la chaleur, fonctionne donc aussi moins bien.

La constitution corporelle.

L’âge et la constitution corporelle peuvent aussi simplement expliquer la sensation de froid. Si vous êtes très grand et très mince, la surface de votre corps sera plus facilement en contact avec l’air et donc logiquement, vous aurez plus froid. Par ailleurs, avec l’âge, la circulation sanguine est moins bonne. Les artères se rétrécissent et la masse musculaire se réduit.