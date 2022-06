"J’ai toujours voulu chanter" : Joyce Jonathan revient sur ce rêve d’enfant devenu réalité

Ce 5e album studio a deux parties. Une face A comportant 12 titres inédits dont les singles : "Les p’tites jolies choses" et "À la vie comme à la mort" en duo avec le chanteur Jason Mraz.

"C’était une demande de sa part et de son équipe que j’ai reçue en mars 2020 […]. J’ai eu cette demande de duo et j’étais très contente car c’est un artiste que j’écoute depuis très longtemps, je pense que j’ai même appris à jouer à la guitare sur certaines de ses chansons. Quand il m’a proposé de faire l’adaptation française d’une de ses chansons, donc d’écrire une partie des paroles en français et de la chanter avec lui, je me suis dit que c’était extraordinaire et une vraie chance d’avoir cette demande".

Une face B sous forme d’EP est également prévue composé de 6 titres coécrits et co-composés avec le trompettiste Ibrahim Maalouf, une autre rencontre importante pour la chanteuse.