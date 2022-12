"J’ai toujours la passion de ce métier" : François de Brigode fête ses 25 ans de journal télévisé

"L’essentiel dans la vie c’est la passion et j’ai toujours la passion de ce métier. Je crois que je l’aurai encore, et comme je dis toujours : je suis d’abord journaliste avant d’être présentateur du JT", résume-t-il.

Journaliste, c’est s’intéresser aux choses et s’intéresser aux gens.

"Je resterai journaliste jusqu’à la fin", nous dit-il. Mais à l’école, ce n’est pas à ce métier-là que se destine le petit François "À l’âge de douze ans je voulais être agriculteur. Mon père m’a dit : c’est très bien, on va te mettre dans une ferme. J’ai travaillé pendant deux mois non-stop, puis je suis revenu et je voulais faire un peu autre chose."

Aujourd’hui et après autant d’années, il n’envisage plus de changer grâce à cette passion qu’il garde toujours : "quand on commence par s’embêter soi-même, on embête les auditeurs et les téléspectateurs".