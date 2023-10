"J’ai toujours fait de la musique avec sincérité" : Vitaa se livre dans son album "Charlotte"

Vitaa était l’invitée du 8/9 pour son huitième et nouvel album Charlotte. Un album très personnel et intime, qui pourrait être son dernier en solo.

Charlotte, c’est le vrai prénom de Vitaa, que pendant longtemps elle n’a pas aimé mais qu’elle commence seulement à supporter. "Je suis allée tellement loin dans le processus de vérité de me raconter, que j’arrive à un stade où je me dis que je ne peux pas l’appeler autrement. Je me suis dit que c’était peut-être le moment de l’accepter", explique Vitaa.

Un album plein d’émotion dans lequel on la découvre de manière encore plus intime, notamment dans son titre Ton amoureuse qui s’adresse à ses enfants, et Les choses qu’on fait qu’on entend beaucoup en radio.

"C’était aussi une volonté de parler du temps qui passe, de mélancolie, du passé, de l’école, de ce qui m’a construite", explique-t-elle. "Je suis devenue indépendante très jeune. Je suis partie très jeune de chez mes parents, j’ai fait beaucoup d’erreurs, il y a des failles, des blessures dont je me suis servie et qui sont devenues un moteur."

J’avais envie de montrer aux gens la femme qui est derrière l’artiste et dire des choses que je n’avais pas osé dire jusqu’ici.

Un huitième album qui pourrait être le dernier en solo, après 16 ans de carrière qu’elle considère comme "un immense privilège" et pendant lesquels Vitaa a beaucoup évolué.

"Ce que j’aime particulièrement aujourd’hui, c’est écrire et produire pour d’autres. Ça prend beaucoup de temps, donc je pense que je vais un peu me retirer de la lumière pour faire plein de belles choses pour d’autres", explique-t-elle.

Vitaa n’en a donc pas fini avec la chanson, loin de là, ni même avec la scène puisqu’elle se produira l’an prochain en concert à Forest National le 20 décembre 2024 pour sa tournée des 15 ans.