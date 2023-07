"J’ai touché Philipsen et le public, j’ai perdu mon élan", explique van Aert après son sprint face à Philipsen

Wout van Aert a dû se contenter d’une 5e place lundi à Bayonne après avoir joué la victoire lundi sur la 3e étape du Tour de France 2023. La superstar de l’équipe Jumbo-Visma a longtemps rivalisé avec Jasper Philipsen mais s’est finalement fait enfermer par le Belge de l’équipe Alpecin-Deceuninck.

Le jury des commissaires a longtemps débattu (plus d’un quart d’heure) mais a finalement décidé de ne pas pénaliser Philipsen pour ce mouvement controversé.

"Jasper et moi étions plus ou moins à la même hauteur. A un moment donné, je l’ai touché et de l’autre côté je touchais le public. C’est là que j’ai perdu mon élan", a expliqué Wout van Aert après la course auprès de nos confrères de VTM et de Wielerflits. "Je ne pouvais plus sprinter", affirme-t-il.

Dépassé par Phil Bauhaus, Caleb Ewan et Fabio Jakobsen, van Aert a terminé 5e et n’aurait pas bénéficié d’un éventuel déclassement. Interrogé sur le sujet, il a répondu de manière diplomatique (NDLR : le jury n’avait pas encore tranché au moment de l’interview). "Je suppose que le jury va bien analyser les images et prendre la bonne décision. Pour moi, ça ne changera quand même pas grand-chose car des coureurs m’ont dépassé", a réagi van Aert qui aura une nouvelle opportunité de briller mardi à Nogaro.