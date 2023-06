"J'ai tilté quand on a demandé mon Digipass": un habitant de Beaufays évite une arnaque liée au vaccin anti-Covid

Attention aux tentatives d'escroqueries liées à la vaccination contre le Covid. Michel Renard, un habitant de Beaufays, a été pris pour cible, et il n'est sans doute pas le seul dans le cas.

Il me promettait une prime de 485 euros

Nous avons rencontré ce septuagénaire qui a failli se faire arnaquer par téléphone. Ce coup de fil, il l'a reçu il y a quelques jours, visiblement en provenance de l'étranger vu le numéro qui est apparu. Mais l'escroc s'exprimait dans un français impeccable. "Il me demande tout d'abord si je suis bien Michel Renard. Il me donne mon adresse, il me donne l'information que j'ai fait trois vaccins anti-Covid. Tout ça était exact. Et puis il me promet une prime de 485 euros grâce à ça."

Mais Michel Renard ne s'est pas laissé piéger: "Il m'a demandé de prendre mon Digipass, et c'est là que ça a tilté vraiment définitivement" explique-t-il. "Étant dans le domaine bancaire, je sais que ce sont des opérations qu'on ne fait jamais par téléphone. Là, j'ai donc raccroché. Et quand j'ai voulu rappeler le correspondant, il n'était déjà plus là."

Quelques conseils pour éviter de se faire arnaquer

Alors, comment éviter de se faire avoir par ce genre d'arnaques? Nous avons posé la question au CCB, le Centre pour la Cybersécurité en Belgique. Et la règle est simple: il ne faut jamais transmettre des identifiants ou codes par téléphone. Les banques, administrations et autres institutions ne le demandent d'ailleurs jamais.

De manière générale, mieux vaut se méfier des primes, des cadeaux offerts ou encore des pseudos investissements juteux promis par un inconnu au bout du fil.