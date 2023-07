"J’ai senti que quelque chose n’allait pas quand j’ai lancé mon sprint" : Kopecky revient sur le final de la 2e étape du Tour de France femmes

Lotte Kopecky n’est pas passée loin du doublé sur la 2e étape du Tour de France femmes. Alors qu’elle semblait idéalement placée à l’entame de la dernière ligne droite, la Belge a terminé juste derrière Lippert. Une belle performance qui laissait néanmoins quelques regrets comme la championne de Belgique l’expliquait au micro d’Audrey Degrange. "J’étais en bonne position mais j’ai senti que quelque chose n’allait pas quand j'ai lancé mon sprint."

Un petit détail qui a sans doute eu toute son importance. "Après la ligne, j’ai vu que mon pneu était crevé. Dommage car avant ça, ma seule erreur du jour était d’être loin après la descente mais j’ai su revenir à l’avant. J’avais confiance en mon sprint. Je n’ai pas envie de me plaindre car Lippert était très forte, soulignait sportivement celle qui conserve le maillot jaune. C’était chouette de porter ce maillot aujourd’hui. Mais, nous avions décidé de ne pas contrôler la course et nous ferons pareil demain. Nous sommes là pour un plus grand objectif" concluait la Belge en faisant référence à Demi Vollering, leader chez SD-Worx.