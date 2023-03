J’ai remporté le lot d’un concours mais je n'ai pas reçu mon cadeau, que dois-je faire ?

Une adresse mal encodée suffit pour que votre lot se perde ou tarde à vous parvenir. Si vous avez gagné un cadeau en participant à l’un de nos concours (encore toutes nos félicitations !) et que le temps vous semble long pour le recevoir, contactez-nous via ce formulaire . Nous vérifierons et rectifierons la situation dans les plus brefs délais et dans le cadre du règlement général des concours RTBF.

S’il s’agit de places de spectacle ou de concert qui devaient vous être envoyées par la RTBF, il est préférable de ne pas attendre la veille ou le jour de l’événement pour nous prévenir. Merci pour votre compréhension.