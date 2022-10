"J’ai quitté ma maison", "J’ai peur de devoir placer mes parents dans un home" : la détresse de familles d’accueil d’Ukrainiens

Depuis le début de la guerre en Ukraine, 58.500 Ukrainiens ont obtenu le statut de réfugié en Belgique. Beaucoup ont été accueillis dans des familles qui ont voulu apporter leur aide au moment où la guerre a éclaté. Mais au fil des mois, l’accueil qui était censé être temporaire s’est prolongé donnant lieu à des situations parfois difficiles.

Anne Félix et Jean-François Dizier sont deux carolos qui ont accueilli une famille avec deux enfants. Ils devaient initialement rester trois mois. Mais six mois plus tard, la famille ukrainienne est toujours là. " J’ai fait les démarches auprès du CPAS, de la plateforme d’accueil d’urgence, de Fedasil. Chaque fois, on m’a répondu que ces personnes étaient placées, et que ce n’était plus de leur compétence.", explique Anne Félix.