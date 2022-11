"J'ai peur qu'il y ait quelque chose de cassé dans le groupe des Diables" : inquiétude après les déclarations de Vertonghen

L’ambiance n’était évidemment pas au beau fixe dans le camp des Diables rouges dimanche soir après la défaite de la Belgique face au Maroc. Une amertume palpable dans les déclarations d’après-match et notamment dans celles de Jan Vertonghen au micro de nos confrères de la VRT.

"Probablement qu’on attaque mal car nous sommes aussi trop vieux", a ironiquement lâché Vertonghen. Certains y voient une manière de répondre aux déclarations de Kevin De Bruyne (à propos de l’âge de l’équipe) et d’Eden Hazard (à propos de la vitesse de l’arrière-garde belge).

"J’ai peur d’une chose, c’est qu’il y ait ce soir quelque chose de cassé dans le groupe des Diables rouges", témoigne Vincent Langendries depuis le Qatar.

"Jan Vertonghen a parlé à nos collègues de la VRT et a dit ‘il y a des choses que je ne veux pas dire devant les caméras’. Je me demande quand même si les déclarations récentes, notamment de De Bruyne et de Hazard, n’ont pas touché certains joueurs dans leur amour-propre", s’est interrogé notre journaliste après la rencontre.

"Est-ce que tout le monde est toujours uni derrière le même projet ? C’est une question que l’on peut se poser quand on entend ces déclarations de Jan Vertonghen. Roberto Martinez aura en tout cas du pain sur la planche sur le plan psychologique" conclut-il.