"J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus" : alopécie, quelle est cette maladie et quelle prise en charge en Belgique ?

L’alopécie androgénétique, qui est la plus commue et la plus connue. Elle se traduit par une diminution de la quantité de cheveux et

peut aboutir à une calvitie. Contrairement aux idées reçues, elle

peut débuter tôt, dès le début de l’âge adulte ou même à l’adolescence. Malheureusement, cette maladie

concernera environ 70% hommes au cours de leur vie et touche également les femmes.