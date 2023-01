"J’ai perdu Albert" : quand les animateurs (et animatrice) télé s’invitent au cinéma

On le connaît pour ses imitations et ses chansons. Il a écrit des livres et fait de la radio. Mais il a surtout animé toutes les émissions de variété possibles. Patrick Sébastien a tout fait. Et bien sûr, il a aussi fait acteur.

À son actif, plusieurs téléfilms et quelques rôles au cinéma dont un sous la direction de Jean-Pierre Mocky dans Le Pactole, en 1984. En 2000, Patrick Sébastien sort même son propre film T’aime, pour lequel il a été à la fois scénariste, producteur, réalisateur ou encore acteur aux côtés d’Annie Girardot.