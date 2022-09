"J'ai pensé à une panne": l'extinction de 20.000 points lumineux des autoroutes de Wallonie a commencé, voici dans quel ordre

Il va faire noir désormais la nuit sur les autoroutes de Wallonie. Pour faire des économies, le gouvernement wallon a décidé d'éteindre l'éclairage des bermes centrales des principaux axes routiers, entre 22 heures et 5 heures. Ça a commencé cette nuit à Waremme. Au total, ce sont 20.000 points lumineux qui vont être éteints pour couvrir l'ensemble de la Wallonie.

Dès ce lundi, à 22 heures précises, ce sont donc les éclairages des bermes centrales qui ont commencé à être éteints. Ce qu'on appelle "les zones de conflit" restent quant à elles éclairées, sécurité oblige: "On a choisi d'éteindre là où c'est rectiligne, et là où il y a des entrées et sorties, ou des tournants, on maintient l'éclairage à un niveau minimum mais suffisant pour que le conducteur puisse anticiper ses déplacements" explique Denis Cornet, directeur du SPW.

Trois jours et trois nuits pour tout éteindre

Cette extinction des lumières va se faire en trois jours et trois nuits: "On a commencé par l'est de la Wallonie, Liège, côté est vers Verviers. Ensuite, on pratiquera la même chose sur Namur, et puis le dernier soir, on le pratiquera dans le Hainaut".

Lundi soir, ce sont à peu près 10.000 points lumineux qui ont été éteints. Il y en aura ensuite 3000 dans le centre, et enfin 7000 pour terminer. Mais pourquoi trois jours pour tout éteindre? "Ces 20.000 points, ce sont à peu près 20.000 ordinateurs qu'on met à jour en même temps. Donc mettre à jour en même temps 20.000 ordinateurs, c'est difficile, et on a préféré jouer la sécurité" répond Denis Cornet.

C'est la société Luwa qui modernise depuis déjà presque trois ans l'éclairage des autoroutes et des grandes nationales de Wallonie. "Dans ce cadre-là, on a placé des télégestions sur les luminaires, en plus de les remplacer en leds, ce qui nous permet à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir les réguler, les éteindre et les allumer à distance à l'aide de notre programme" explique Alexia De Gyns, responsable communication Luwa.