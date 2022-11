"J’ai mis la vie d’Oli et la mienne en danger" : Bigflo se livre sans tabou sur son burn-out

La situation était devenue malsaine. "Le burn-out, tu le sens venir mais tu ne veux pas trop te l’avouer. Moi j’avais des grosses crises de colère graves. Je pouvais péter un câble de malade sur un détail, j’en mettais plein la gueule à Oli, je cassais des objets " révèle l’interprète de "Coup de Vieux". Il avait aussi impression d’être enfermé dans lui-même et qu’il n’avait plus aucun contrôle. "Je voyais ce que je faisais, ça faisait du mal à tout le monde et ça me faisait du mal mais je n’arrivais pas à arrêter cette espèce de démon qui explose", explique-t-il à Léna.

Le rappeur de 29 ans relate même un évènement qui a mis le duo en danger : "J’ai pété un câble total. J’ai mis en danger la vie de moi et Oli en voiture. Je faisais des trucs de malade en bagnole et je me mordais jusqu’au sang le bras". C’est à cet instant, lorsqu’il est rentré chez lui et qu’il s’est écroulé par terre, qu’il a eu le déclic de s’en sortir. Cette période sombre de sa vie est, dès à présent, derrière lui mais il tient à sensibiliser les gens des signes avant coureur du burn-out.