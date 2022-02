"J’ai mal au dos" : faut-il absolument faire une radio ?

Quand on a des maux de dos qui apparaissent brusquement, il faut consulter. La première chose à faire est un examen clinique. Si on a une douleur qui arrive dans un dermatome (ndlr = territoire cutané qui dépend d’un nerf), c’est important de déceler l’endroit de la douleur pour faire le bon diagnostic. Le patient peut alors ressentir des sensations de brûlure continue, des picotements ou une perte de force musculaire.

Pour une lombalgie simple, le traitement est simple : rester actif. Si c’est impossible car la douleur est trop intense, alors on prend un certificat et un antalgique, anti-inflammatoire. Les personnes souffrant de maux de dos se trouvent souvent dans un cercle vicieux : on a mal, donc on se crispe et le lendemain, on a encore plus mal. Il faut casser le cercle vicieux de la douleur avec un anti-inflammatoire. Par contre, prendre des décontractants musculaires ne sert pas à grand chose. Faire de la kiné d’emblée n’est pas toujours nécessaire non plus.

Dans un premier temps, le mieux est d’utiliser des techniques d’autogestion. Il existe une application qui s’appelle "Activ'Dos", par exemple. Vous vous inscriviez et ils vous donnent des exercices à faire, avec des récurrences. "Celà doit s’inscrire dans une stratégie de traitement évidemment, et il est préférable de revoir le patient dix jours après le premier diagnostic" explique le Dr Orban. Si ça persiste, c’est à ce moment-là que les kinés par exemple, sont intéressants. Lorsqu’on a mal au dos, on peut également utiliser des zones de chaleur. Prendre un bain par exemple. Attention à sa posture et à bien s’asseoir également.

