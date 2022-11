“J’ai les clés” : Les Magasins Waucquez, entre Art Nouveau et 9e Art

À l’origine, le magasin de Charles Waucquez se trouve en plein cœur de Bruxelles, rue de l’Étuve. Mais il est forcé à s’exproprier afin de prolonger la rue du Lombard. Il faut déménager et le choix se porte sur la rue des Sables, considéré comme un lieu stratégique, car destiné à une future jonction des gares du Nord et du Midi. En plus, ce coin de Bruxelles offre des terrains accessibles et peu chers.