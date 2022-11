“J’ai les clés” : L’hôtel Waxweiler, Art nouveau ou art déco ?

C'est en 1907 qu'Émile Waxweiler charge les architectes Constant Bosmans et Henri Vandevelde de concevoir sa maison personnelle. Un an plus tard, l’architecte Léon Sneyers procédera à un enrichissement de la façade et de la décoration intérieure. Patrick Weber vous propose de pénétrer dans cet exemple d’Art Nouveau géométrique.

Léon Sneyers est à la fois architecte, décorateur et marchand d’art. On le présente souvent comme le principal importateur de la Sécession viennoise en Belgique. Élève - et plus tard principal collaborateur - de Paul Hankar, il reprend les codes de son architecture. Mais cet hôtel possède un atout particulier : son intérieur, à la fois spacieux et rationnel. Les pièces d’apparat ont conservé leur apparence. Partout s’imposent des décors simples, des motifs récurrents, même les meubles ont conservé l’esprit d’origine.