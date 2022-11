“J’ai les clés” : Horta nous reçoit dans sa fameuse Maison

Mais qui était Victor Horta ? Né à Gand en 1861, il s’inscrit à la section d’architecture de l’Académie des Beaux-Arts de Gand en 1873. Cinq ans plus tard, il part à Paris et entre dans l’atelier de l’architecte décorateur Jules Debuysson. Ce séjour l’inspire en lui laissant une forte impression. En 1880, il rentre en Belgique suite à la mort de son père. Un an plus tard, il se marie et déménage à Bruxelles avant d’entrer en stage chez Alphonse Balat, l’architecte préféré de Léopold II. En 1884, il remporte le prestigieux premier prix d’architecture Godecharle. La maison qu’il se compose à Saint-Gilles sera plus qu’un lieu de vie pour l’architecte, ce sera sa carte de visite.