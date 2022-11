“J’ai les clés” embarque à Train World

C'est en 1835 que la première ligne de chemin de fer belge relie Bruxelles à Malines. À l’époque, la gare bruxelloise se trouve sur l’Allée Verte, aujourd’hui disparue. Le chemin de fer se développe vite et l’on cherche à construire une gare pour le quartier d’Helmet. Elle ouvre en 1864 avant de devenir une station quelques mois plus tard. Patrick Weber vous propose d'en pousser ses portes.

C’est en 1887 que l’architecte Franz Seulen conçoit les plans du nouveau bâtiment des recettes, l’aile gauche de la gare actuelle. L’ancienne gare devient trop exigüe et Seulen est à nouveau sollicité pour en composer une nouvelle. Le style choisi sera du Néo-Renaissance flamand avec une grande salle des pas perdus et plusieurs guichets. Plus qu’une gare, on peut parler d’un véritable temple ferroviaire… devenu depuis l’un des plus beaux musées des chemins de fer du monde !

