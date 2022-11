“J’ai les clés” à l'intérieur de l’Hôtel Van Eetvelde

Diplomate et secrétaire général de l’État indépendant du Congo, Edmond van Eetvelde fait partie des hommes de confiance de Léopold II. Il se montre un zélé collaborateur du Roi qu’il sert dans son ambition de développer un royaume au cœur de l’Afrique. Son engagement dans l’exploitation du Congo lui profite au point de se voir décerner le titre de baron. Désireux d’afficher sa réussite sociale, l’homme confie à Victor Horta la mission de lui composer un immeuble sur mesure, à la fois original et novateur. Sur ce point, van Eetvelde n’est pas en accord avec son maître. Léopold II méprise l’Art Nouveau qu’il considère comme un art mou et décadent. De son côté, van Eetvelde est ouvert à la nouveauté, comme le prouvera l’hôtel à son nom.