“J’ai les clés” à l’École Josaphat

Nos écoles sont de véritables palais du savoir ainsi que des lieux fréquentés par des générations d’élèves et riches en découvertes artistiques. Conçue par Henri Jacobs et construit entre 1903 et 1905, l’école Josaphat comportait une piscine et une monumentale salle de gymnastique. Ce bâtiment constitue un véritable palais dédié à l’instruction des esprits et du corps ainsi qu’un des plus beaux établissements du pays. Rien n’est trop beau ni trop prestigieux pour le savoir. À l’origine, cette école est ce qu’on appelle une œuvre d’art totale. Tout est conçu conformément à la volonté de l’architecte ainsi que pour le bien-être des enfants. Désormais, c’est un lieu de renom pour les amateurs d’architecture.