"J’ai le meilleur public du monde" : Thibaut Pinot a savouré l’ambiance pour la dernière course de sa carrière

Pour les ultimes kilomètres de sa carrière, Thibaut Pinot pouvait difficilement rêver meilleur hommage. Mis à l’honneur de la zone de départ à la ligne d’arrivée en passant par une "Curva" remplie de supporters, le Français tourne le dos à la petite reine d’une bien belle manière.

Ils l’avaient annoncé lors du dernier Tour de France et ils l’ont fait. Le collectif des Ultras de Thibaut Pinot avait donné rendez-vous à tous les sympathisants du Vosgien pour sa dernière course en Lombardie. Un rendez-vous apprécié de leur protégé qui y a d’ailleurs levé les bras en 2018. Dès l’entame de la journée la foule a rejoint le fameux virage baptisé "Curva" pour l’occasion. Jusqu’à l’explosion lors du passage du principal intéressé.

Le coureur de chez Groupama FDJ a d’ailleurs tenu à rendre hommage à ses différents partisans. "Ça y est c’est fini, c’était un truc de fou, je ne suis pas champion du monde mais j’ai le meilleur public du monde. C’était magnifique à vivre. Je savais que ça allait être une journée compliquée, elle l’a été, je me suis battu parce qu’il fallait que je finisse. Je pense que je suis à mon niveau actuel, finir avec Rudy (Molard) et Quentin (Pacher), c’est un beau symbole pour moi. Beaucoup de coureurs m’ont félicité, ça me surprend toujours parce que dans le peloton je suis le même que dans la vie, je suis assez timide et sauvage. C’est dommage que je n’aie pas tissé de liens avec beaucoup de coureurs, parce qu’il y en a qui valent le coup. On va célébrer ça ce soir, on va essayer de bien fêter ça, on sait le faire" expliquait Pinot au micro de l’AFP.

Et s’il venait à recroiser quelques-uns de ses fidèles, nul doute que la fête sera réussie.