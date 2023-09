"J’ai fait n’importe qui" : Jean-Luc Fonck raconte sa soirée de la veille en chanson

Jean-Luc Fonck retourne à l’époque punk dans le 8/9 pour une chanson sur la gueule de bois intitulée J’ai fait n’importe qui, dans un style entre les Sigue Sigue Sputnik et Marylin Manson.

Quand on a trop bu et qu’on se réveille le lendemain, on ne se souvient plus de rien. Sauf des mots du Kidivrai, dont un mot bonus s’est ajouté : résurrection, hurluberlu, chaton, Delhaize et anticonstitutionnellement.