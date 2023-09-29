"J’ai fait n’importe qui" : Jean-Luc Fonck raconte sa soirée de la veille en chanson

ME LEVE LE MATIN
LA VEILLE DU LENDEMAIN
C’EST UNE RESURRECTION
TELLEMENT QUE JE REVIENS DE LOIN
DANS UN ETAT COMATEUX
MAIS NON PAS COMME A THEUX
CETTE VILLE PRES DE LIÈGE
JE PARLE DE CERVEAU PATEUX
MAIS OÙ EST MA VOITURE ?
MAIS OÙ SONT MES CHEVEUX ?
ET PUIS C’EST QUOI
CE MAQUILLAGE SUR MES YEUX ?
MAIS A QUI J’AI PARLÉ ?
ET PUIS A QUI J’AI RIEN DIT ?
JE PEUX PREDIRE LE PRESENT
MAIS POUR LE PASSE, C’EST FINI
JE ME DEMANDE QUI
JE ME DEMANDE AVEC QUOI
J’AI FAIT N’IMPORTE QUI
AVEC N’IMPORTE QUOI
JE ME DEMANDE QUOI
JE ME DEMANDE AVEC QUI
J’AI FAIT N’IMPORTE QUOI
AVEC N’IMPORTE QUI
UNE TETE D’HURLUBERLU
COMME UNE SALADE DANS UNE LAITUE
DANS MA TETE UN CHEROKEE
CHANTE DU AC DC
LA CHANSON AVEC LA CLOCHE
TU VOIS LAQUELLE ?
AH OUAIS AH OUAIS JE VOIS
HIGHWAY TO HELL
ASPRO ASPRO ASPRO ES-TU LA ?
JE CROIS BIEN QUE JE VAIS AVOIR BESOIN DE TOI
D’UN TRUC EFFERVESCENT, D’UN TRUC QUI ME NETTOIE
QUI ME RECURE LA CERVELLE ET PUIS LE FOIE
JE ME DEMANDE QUI
JE ME DEMANDE AVEC QUOI
J’AI FAIT N’IMPORTE QUI
AVEC N’IMPORTE QUOI
JE ME DEMANDE QUOI
JE ME DEMANDE AVEC QUI
J’AI FAIT N’IMPORTE QUOI
AVEC N’IMPORTE QUI
…
DANS MA TETE, Y’A DES PROBLEMES
DE L’HERBE ICI, UN CHATON LA
QUAND LE CHAT TOND LA PELOUSE A RAS
LE BRUIT DE LA TONDEUSE ME DONNE LA MIGRAINE
L’AUTRE JOUR CHEZ CARREFOUR,
CORA, QUI TRAVAILLE CHEZ DELHAIZE
AU RAYON GUEULE DE BOIS
M’A DIT : "VIENS ICI MON P’TIT GARS,
IL FAUT VAINCRE LE MAL PAR LE MAL"
ELLE M’A DEPOSE À L’ABBAYE D’ORVAL
JE ME DEMANDE QUI
ME DEMANDE AVEC QUOI
J’AI FAIT N’IMPORTE QUI
AVEC N’IMPORTE QUOI
JE ME DEMANDE QUOI
ME DEMANDE AVEC QUI
J’AI FAIT N’IMPORTE QUOI
AVEC N’IMPORTE QUI