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Le 8/9

"J’ai fait n’importe qui" : Jean-Luc Fonck raconte sa soirée de la veille en chanson

Par Aurélien David via

Jean-Luc Fonck retourne à l’époque punk dans le 8/9 pour une chanson sur la gueule de bois intitulée J’ai fait n’importe qui, dans un style entre les Sigue Sigue Sputnik et Marylin Manson.

Quand on a trop bu et qu’on se réveille le lendemain, on ne se souvient plus de rien. Sauf des mots du Kidivrai, dont un mot bonus s’est ajouté : résurrection, hurluberlu, chaton, Delhaize et anticonstitutionnellement.

Les paroles de "J’ai fait n’importe qui" :

ME LEVE LE MATIN

LA VEILLE DU LENDEMAIN

C’EST UNE RESURRECTION

TELLEMENT QUE JE REVIENS DE LOIN

DANS UN ETAT COMATEUX

MAIS NON PAS COMME A THEUX

CETTE VILLE PRES DE LIÈGE

JE PARLE DE CERVEAU PATEUX

 

MAIS OÙ EST MA VOITURE ?

MAIS OÙ SONT MES CHEVEUX ?

ET PUIS C’EST QUOI

CE MAQUILLAGE SUR MES YEUX ?

MAIS A QUI J’AI PARLÉ ?

ET PUIS A QUI J’AI RIEN DIT ?

JE PEUX PREDIRE LE PRESENT

MAIS POUR LE PASSE, C’EST FINI

 

JE ME DEMANDE QUI

JE ME DEMANDE AVEC QUOI

J’AI FAIT N’IMPORTE QUI

AVEC N’IMPORTE QUOI

JE ME DEMANDE QUOI

JE ME DEMANDE AVEC QUI

J’AI FAIT N’IMPORTE QUOI

AVEC N’IMPORTE QUI

 

UNE TETE D’HURLUBERLU

COMME UNE SALADE DANS UNE LAITUE

DANS MA TETE UN CHEROKEE

CHANTE DU AC DC

LA CHANSON AVEC LA CLOCHE

TU VOIS LAQUELLE ?

AH OUAIS AH OUAIS JE VOIS

HIGHWAY TO HELL

 

ASPRO ASPRO ASPRO ES-TU LA ?

JE CROIS BIEN QUE JE VAIS AVOIR BESOIN DE TOI

D’UN TRUC EFFERVESCENT, D’UN TRUC QUI ME NETTOIE

QUI ME RECURE LA CERVELLE ET PUIS LE FOIE

 

JE ME DEMANDE QUI

JE ME DEMANDE AVEC QUOI

J’AI FAIT N’IMPORTE QUI

AVEC N’IMPORTE QUOI

JE ME DEMANDE QUOI

JE ME DEMANDE AVEC QUI

J’AI FAIT N’IMPORTE QUOI

AVEC N’IMPORTE QUI

 

 

DANS MA TETE, Y’A DES PROBLEMES

DE L’HERBE ICI, UN CHATON LA

QUAND LE CHAT TOND LA PELOUSE A RAS

LE BRUIT DE LA TONDEUSE ME DONNE LA MIGRAINE

 

L’AUTRE JOUR CHEZ CARREFOUR,

CORA, QUI TRAVAILLE CHEZ DELHAIZE

AU RAYON GUEULE DE BOIS

M’A DIT : "VIENS ICI MON P’TIT GARS,

IL FAUT VAINCRE LE MAL PAR LE MAL"

ELLE M’A DEPOSE À L’ABBAYE D’ORVAL

 

JE ME DEMANDE QUI

ME DEMANDE AVEC QUOI

J’AI FAIT N’IMPORTE QUI

AVEC N’IMPORTE QUOI

JE ME DEMANDE QUOI

ME DEMANDE AVEC QUI

J’AI FAIT N’IMPORTE QUOI

AVEC N’IMPORTE QUI

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