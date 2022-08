"J’ai failli mourir par ta faute" : mais… il se passe quoi entre les frères Pogba ?

Accusations auxquelles Mathias, remonté comme un coucou, s’est empressé de répondre sur Twitter : Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m’envoyer en prison, je m’en doutais maintenant c’est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j’ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens ce n’est pas bien ! Il n’est pas question d’argent : Tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre."

Un tweet qui confirme le fossé qui s’est créé entre les deux frères, jadis très proches, et qui, aujourd’hui se menacent mutuellement.

Une question reste cependant en suspens : que vient faire Kylian Mbappé, mentionné dans la 1e vidéo de Mathias, dans cette affaire ? Eh bien, selon le grand frère, Paul Pogba aurait demandé à un… marabout de jeter un sort à Mbappé pour l’empêcher de prester au plus haut niveau. Accusation que rejette évidemment Paul. De son côté Mathias affirme avoir des "preuves" qu'il publiera prochainement. On n’est donc pas au bout de nos surprises...