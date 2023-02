"J'ai eu mon quota" : absente des nominations aux Victoires de la musique, Zazie n'est pas déçue

Sorti à l’été 2022, le single Let it shine de Zazie cumule plus d’1,1 million d’écoutes sur Spotify. Un succès qui ne sera manifestement pas suffisant pour l’entendre le 10 février sur la scène des Victoires de la musique, puisque Zazie n’a été nommée dans aucune catégorie.

Interrogée par le site de Chart in France, elle n’a pas semblé déçue par cette décision. "Peut-être que j’en ai eu trop ! J’ai eu mon quota", estime la chanteuse.

Si j’étais sélectionnée, ça me ferait plaisir, mais ça ne va pas m’empêcher de dormir de ne pas en être.

Il faut dire que Zazie a déjà remporté six récompenses aux Victoires de la musique en trente ans de carrière et ne considère pas avoir besoin de prix pour sa musique, contrairement à des artistes moins connus ou débutants :

"Je pense qu’il y a beaucoup beaucoup de gens qui arrivent et qui font de la musique, et qui sont un peu frais, pas que par leur âge mais parce qu’on n’a pas entendu parler d’eux avant. Les Victoires de la Musique, c’est un genre de tremplin aussi. Est-ce que j’ai besoin d’un tremplin ?" explique la chanteuse. "Il y a beaucoup de gens qui font des choses nouvelles et formidables, et moi j’en ai eu pas mal donc il faut partager un peu !"