"J’ai eu le syndrome de l’imposteur" : Pierre de Maere évoque ses progrès sur scène et la suite de sa carrière

Pierre de Maere est un peu un enfant des Francos, puisqu’il était déjà venu à Spa en 2022, l’année de sa révélation. Bruno Tummers l’a rencontré pour évoquer la suite de sa carrière et ses progrès réalisés sur la scène depuis un an.

Après un concert à l’Ancienne Belgique au mois de mai dernier, de nombreuses dates attendent Pierre de Maere, dont deux au Cirque Royal en avril 2024 et une au Zénith de La Vilette à Paris. Une année presque ininterrompue de scène pour lui, qui s’y était longtemps senti mal à l’aise.

"Plus le temps passe et plus j’aime la scène. J’ai commencé un peu phobique de ça", explique-t-il. "J’ai eu ce syndrome de l’imposteur : je n’ai pas eu de cours de chant, pas de solfège, donc je ne me suis pas senti à ma place pendant longtemps."

Je chantais mal, et maintenant, plus le temps va et mieux ça va : je prends des cours, je deviens meilleur et je prends mon aise sur scène.

Si bien que dans ses concerts il occupe la scène, déploie son corps, bondit sur une structure en hauteur et se fait porter par le public : "il y a un dynamisme énorme, je bouge énormément", explique Pierre de Maere. "J’élance mes bras comme un poulpe, il y a un jeu de jambes très ridicule que j’aime beaucoup et qui restera, je pense. Ces manières, elles me permettent de me sentir bien".