"J’ai eu l’impression de décevoir ma famille": témoignages de jeunes en difficultés scolaires

C’est déjà la dernière semaine de l’année scolaire. Elle s’accompagne du fameux bulletin ou des résultats des épreuves certificatives telles que le CEB, le CE1D ou encore le CESS. Une période stressante pour de nombreux enfants et parents, surtout pour celles et ceux qui éprouvent des difficultés à l’école.

Les bulletins et évaluations peuvent être une prise de conscience des difficultés rencontrées par votre enfant en classe. Ces difficultés mènent à des échecs et parfois à un redoublement. Mais alors, comment vivent cette période les enfants qui ont du mal à l’école ? Et surtout comment les accompagner au mieux pour leur dire que leur échec ?

"Mon conseil pour les parents c’est de dire à son enfant que même ses échecs seront considérés comme des réussites", explique Bruno Humbeek, pédopsychiatre. "On doit communiquer à l’enfant qu’on s’arrangera pour que les choses se passent le mieux possible dans le futur. Il faut vraiment revenir sur le sens d’une évaluation : c’est une manière d’évaluer à quel endroit notre enfant se trouve. Un échec n’est pas l’arrêt d’un parcours, c’est une part de réussite pour continuer ce parcours."

L’idée est donc, selon le spécialiste, de mettre en avant les atouts de l’enfant, plutôt que ses failles : "Il faut s’intéresser à ce qu’il a réussi et lui dire que l’on va tout faire pour que le reste suive."

Attention, pas question pour autant de minimiser la réussite scolaire d’un enfant face à une évaluation : "Evidemment qu’on peut lui dire qu’on est heureux de son parcours et qu’il s’amuse à l’école", ajoute Bruno Humbeek. "On peut être content qu’il ait compris le principe de l’évaluation et qu’il ait réussi. Mais afficher son bulletin comme on afficherait une fiche de paie, c’est juste la preuve qu’on n’a rien compris à ce qu’était un bulletin. Je rappelle que quelqu’un qui comprend ses échecs est quelqu’un qui comprend doublement."