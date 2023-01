"J’ai eu envie de me foutre en l’air" : Elodie Frégé revient sur son après-Star Academy et sur ses addictions

Invitée par Rose dans le podcast "Contre-addictions", Elodie Frégé est revenue sur sa descente aux enfers après la Star Academy et sur ses addictions.

Créé par Rose, le podcast "Contre-addictions" consiste à discuter avec un(e) artiste et à se livrer sur leurs parcours sinueux. Victorieuse face à son combat contre son addiction à la cocaïne, l’interprète de "La liste" désire dédier son podcast aux gens "qui se donnent du mal pour aller bien". Dans le dernier épisode, c’est Elodie Frégé, gagnante de la Star Academy 3, qui s’est livrée sur sa descente aux enfers après la Star Ac’, son rituel avant de monter sur scène et sur son remède à la fatigue.

"J'ai 22 ans, je suis toute seule chez moi, personne n'est libre, je vais crever, je ne peux même pas appeler ma mère parce que j'ai trop de pudeur. Qu'est-ce qui me reste à boire ? Un fond de vodka, ben je vais mettre du sirop et de l'eau dedans. Est-ce que j'ai des cachets, quelque chose, pour partir, éviter d'être dans cette réalité, dans cette solitude d'avoir gagné cette émission et de me retrouver dans un appartement vide ?", voilà ce qui tapisse les pensées de la jeune Elodie qui vient de gagner la 3e saison de la Star Academy face à Michal. On est loin d’imaginer que remporter l’émission française la plus en vogue des années 2000 puisse induire à trouver refuge dans l’alcool. Pourtant, c’est la triste réalité à laquelle Elodie a été confrontée. "Cela m'a mise dans un trouble qui a fait que je me suis retrouvée dans ces situations où j'appelle les pompiers sinon je vais mourir. Je suis en tachycardie, j'ai eu envie de me foutre en l'air... Il y a vraiment eu des moments comme ça.", a-t-elle confié à Rose lors de l’épisode, d’après Pure Charts.

Encore aujourd’hui, la chanteuse admet ne pas pouvoir se passer de ses deux verres avant de monter sur scène. "J'ai une vraie addiction qui dure jusque-là mais qui pour l'instant n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, c'est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. Ça, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview.", a-t-elle déclaré avant de poursuivre par ceci : "Ce n'est rien, ce sont deux verres, mais ce sont deux verres... Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique ? Vraiment, c'est terrible !", s’est-elle interrogée en ayant l’air cette fois de réellement prendre conscience de la situation.

Dans son échange avec Rose, Elodie Frégé a également avoué avoir un remède à la fatigue : la cortisone. "Dès que je sens que je suis un peu fatiguée, je prends de la cortisone. Parfois, je n'ai même pas la gorge fatiguée ni quoique ce soit, mais je vais prendre mon petit cachet de (...) 20 milligrammes, donc ce n'est rien". "Ce n'est rien", une fin de phrase qui a interpellé l’animatrice du podcast qui est revenue sur les conséquences qu’a eues la cortisone sur sa santé : "Ça permet de chanter le soir-même, même si on est aphone. Malheureusement, on ne sent pas la douleur, donc on force sur les cordes vocales. Moi, j'ai fini avec des polypes assez graves, j'ai été opérée plusieurs fois. Et j'étais aphone tout le temps !"