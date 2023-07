"J'ai eu beaucoup de réponses ce dimanche" : Carl Hoefkens positif après le revers du Standard à Saint-Trond

Pour sa première sortie officielle à la tête du Standard, Carl Hoefkens avait probablement rêvé mieux. Les Liégeois se sont inclinés par le plus petit des écarts à Saint-Trond. Pas de quoi inquiéter le nouveau coach pour autant.

Bien au contraire, l’ancien mentor de Bruges se montrait même positif. "C’était un match difficile comme on s’y attendait. J’étais curieux de voir où nous en étions et j’ai eu beaucoup de réponses ce dimanche, entamait l’entraîneur au micro d’Eleven. C’est dans le dernier quart du terrain adverse que nous devons mieux faire. Notre défense était bonne mais nous devons créer davantage."

Et pour cela, les Rouches devront parvenir à combiner plus souvent. "On doit travailler sur les automatismes mais on le savait bien. Je ne suis pas mécontent dans l’ensemble. En deuxième période, j’étais même satisfait car avant ça nous avions mal choisi les moments de pressing, expliquait Hoefkens avant de se projeter quelque peu. Je retire beaucoup de positif, j’ai bien aimé l’esprit des joueurs. Leur manière de vouloir faire les choses correctement."

Restera maintenant aux siens à faire ces choses un peu mieux. Au risque de vivre une nouvelle rencontre compliquée face à l’Union Saint-Gilloise vendredi.