"J’Ai Envie De Toi" au TRG à Bruxelles, expo en plein air à Mons et Marina Abramovic à Londres

"J’Ai Envie De Toi" la pièce qui ouvre la saison du Théâtre Royale des Galeries à Bruxelles.

Qui ne s’est jamais trompé de destinataire en envoyant un texto ? Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il souhaite adresser " J’ai envie de toi " à sa nouvelle conquête, le message est envoyé par erreur à son ex, qui décide de s’inviter chez lui. Tout dérape lorsque le voisin débarque dans le salon, après avoir abattu la cloison qui sépare les deux appartements. Ce voisin gaffeur, dans la lignée d’un François Pignon, ne se rend pas compte des catastrophes qu’il déclenche. Les quiproquos s’enchaînent et les protagonistes se multiplient dans un joyeux délire. Le rythme effréné et les thèmes actuels, comme les rencontres amoureuses sur Internet, l’omniprésence des téléphones portables expliquent le succès de la pièce. Sébastien Castro l’auteur parle à toutes les générations et s’amuse de notre époque avec autant de brio qu’il joue avec les codes du théâtre de boulevard où le diable est dans les détails. La mise en scène de cette pièce "J’Ai Envie De Toi" est signée Alexis Goslain. A voir jusqu’au 8 octobre prochain. Réservations www.trg.be

Direction Mons pour une activité en plein air : l’exposition "La Beauté Sauvera Le Monde" par Thierry Suzan.

En 2017, le magazine GEO a regroupé les plus belles photographies de Thierry Suzan dans le livre "La Beauté Sauvera Le Monde". Fort du succès de l’ouvrage, GEO propose aujourd’hui de faire vivre cette aventure universelle autrement. Dans le parc du Beffroi de Mons, l’exposition offre une véritable odyssée photographique en plein air, pour comprendre le monde d’aujourd’hui et imaginer celui de demain. A découvrir jusqu’au 29 octobre.

Si vous êtes de passage à Londres cet automne, une exposition consacrée à Marina Abramovic se tient à la Royal Academy of Art de Londres.

Cela fait un demi-siècle que Marina Abramovic radicalise l’art de la performance. À tel point qu’elle est devenue un véritable phénomène pop. La Royal Academy of Arts lui rend hommage dans une grande rétrospective, qui sera inaugurée le 23 septembre prochain. Vous pourrez y découvrir des œuvres emblématiques de la plasticienne serbe. L’expo se tient jusqu’au 10 décembre 2023.