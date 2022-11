"J’ai encore rêvé d’elle": découvrez le secret du plus grand succès des Taloche

Beaucoup de chanteurs et d’humoristes rêvent de marquer les esprits avec un tube.

Les Taloche l’ont fait grâce à leur reprise du duo "J’ai encore rêvé d’elle", tube de l’été 75.

Il s’agit non seulement de l’un de leurs premiers sketchs mais il est aussi devenu leur plus gros succès. Bruno et Vincent déclarent même que sans cela, ils n’auraient probablement pas eu la carrière qu’ils ont aujourd’hui.



Mais derrière ce plus gros succès se cache une histoire pourtant très simple.

L’idée de départ vient d’une réflexion concernant le doublage en langue des signes durant le JT.

Le duo de frères se dit alors : "Pourquoi pas l’adapter à la chanson française ?".

Mais avant tout, il leur fallait un duo. Vincent se met alors à travailler la chanson "Paroles paroles" de Dalida et d’Alain Delon. L’humoriste déclara qu’il n’a jamais réussi à en faire quelque chose de drôle.

Vincent et Bruno vont alors parcourir les différentes pistes d’un CD de leur papa, celui qui reprend les plus grands duos de la chanson française de l’époque.

Après avoir passé en revue toutes les chansons, ils s’arrêtent sur le titre "J’ai encore rêvé d’elle" et obtiennent les droits afin de l'exploiter.



La suite, on la connait. Ce sketch deviendra leur plus grand succès même si les deux frères avouent ne pas avoir passé énormément de temps à le créer.

Comme quoi, le succès est parfois là où on l’attend le moins.