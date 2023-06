"J’ai également oublié de déposer mon fils à la crèche" : un père témoigne pour que cela n’arrive plus

Il nous raconte, encore ému : "C’était une crèche de zoning. Je travaillais dans une boîte à côté.

Ce matin-là, je ne devais pas aller travailler. Je pensais prendre un congé parental. Mais il y avait une urgence, donc, je suis allé travailler le matin. Parfois, c’est moi qui le déposais, parfois c’était mon épouse. Mais ce jour-là, comme j’étais proche de la crèche, c’est moi qui l’ai déposé. Donc, on était un petit peu hors des habitudes, hors de la routine.

Ça m’arrivait, parfois, déjà – et c’est peut-être un signal que j’aurais dû considérer – au moment où j’arrivais dans le quartier, de prendre à droite, vers mon boulot, plutôt que d’aller tout droit à la crèche quand je le déposais. Mais tout de suite, je me disais 'mauvais réflexe', je faisais demi-tour et j’allais à la crèche. Je m’en rendais compte immédiatement."

Il poursuit son récit, précis, comme si c’était hier : "Ce jour-là, j’ai tourné, il y a un truc inhabituel qui m’a occupé l’esprit en fait, et puis de fil en aiguille, je me suis garé. Il dormait dos à la route, le miroir qu’on avait installé et qui permettait de le voir était tombé, en plus, et je suis sorti. Je n’y allais que pour une demi-journée, résoudre un petit problème au boulot…"

Au moment de quitter le travail, cette demi-journée plus tard, le sol se dérobe sous ses pieds.