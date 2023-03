"J’ai économisé l’énergie quand le gaz était cher, comment mon fournisseur peut-il en tenir compte pour établir ma facture ?"

Avec un contrat fixe , vous connaissez dès la signature du contrat le tarif auquel vous paierez votre énergie. Votre décompte final (duquel on déduira les acomptes déjà versés) ne dépendra en principe que du niveau de votre consommation. Dans ce cas, toute économie durant l’année de consommation se répercutera sur votre décompte final, peu importe la période d’économie. L’ennui, c’est que plus aucun fournisseur n’acceptait de contrat fixe depuis le début de la guerre en Ukraine : au moment du renouvellement, ceux-ci ont été "basculés" en variable. (Luminus repropose depuis peu le Comfy fixe).

Avec un contrat fixe , vous connaissez dès la signature du contrat le tarif auquel vous paierez votre énergie. Votre décompte final (duquel on déduira les acomptes déjà versés) ne dépendra en principe que du niveau de votre consommation. Dans ce cas, toute économie durant l’année de consommation se répercutera sur votre décompte final, peu importe la période d’économie. L’ennui, c’est que plus aucun fournisseur n’acceptait de contrat fixe depuis le début de la guerre en Ukraine : au moment du renouvellement, ceux-ci ont été "basculés" en variable. (Luminus repropose depuis peu le Comfy fixe).

Avec un contrat variable, le coût de l’énergie est fixé en fonction du marché. Le consommateur supporte le risque de variation de prix, à son avantage ou son désavantage.