"J'ai dû partir plus tôt du boulot" : Matija Pecotic, le directeur financier qui vient de battre... Jack Sock, ex 8e mondial

À 33 ans, Matija Pecotic vient de s’offrir le plus bel exploit de sa carrière tennistique. Pour son tout premier match dans un tournoi ATP, il a en effet battu Jack Sock, ex 10e mondial. Comment ce gars, directeur financier dans la vie, et qui avait dû faire une croix sur le tennis professionnel, en est arrivé là ? On vous explique tout ça.

Une histoire sortie tout droit d’un conte de fées. Presque irréelle tant elle paraît invraisemblable. Parce qu’à 33 ans, Matija Pecotic vit une vie on ne peut plus lambda. Pas de tournois internationaux toutes les semaines, pas de déplacements, pas de cash prize à foison, rien de tout cela.

Il est directeur de capitaux d’une grande société d’investissement immobilier. Le tennis ? Il en pratique depuis toujours. Pendant longtemps, il a même rêvé, comme beaucoup, d’une carrière professionnelle.

En 2014, il se lance donc sur le circuit. Du talent, il en a, aucune raison que ça ne marche pas. La preuve, il grimpe même jusqu’à la 206e place au classement ATP.

Et puis, le coup d’arrêt qui change tout. Inopiné mais aux conséquences assez dramatiques pour lui. Une intervention chirurgicale à l’estomac qui se complique et le voilà alité pendant 8 mois.