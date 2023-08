Eckert s’est donc subitement retrouvé à la croisée des chemins cet été. Que faire ? Attendre que l’horizon se dégage ou partir chercher du temps de jeu ailleurs ? A 26 ans, il se dit qu’il n’a plus de temps à perdre. Il prévient la direction : si Geraerts reste, il cherchera par tous les moyens à déguerpir. "“Je ne suis pas un joueur qui doit se retrouver en tribunes" confie-t-il à son agent.

Les aléas du football ne lui laissent même pas le temps de réfléchir. En coulisses à l’Union, ça bouge méchamment d’un coup et le tandem Geraerts-Boniface s’en va. Le premier, qui semblait filer le parfait amour avec le club, quitte le Parc Duden en claquant la porte, alors que le 2e part tester son potentiel monstrueux du côté de Leverkusen.

L’horizon se dégage doublement pour l’Allemand, d’autant plus que le nouveau coach de l’Union est un Allemand, comme lui, Alexander Blessin. Le début du conte de fées… à retardement pour Eckert Ayensa ? Pas encore, encore faut-il convaincre le nouveau coach que le nouveau renfort offensif que les supporters espèrent voir débarquer, c’est lui.

"En vacances, normalement, on est censés reposer notre corps. Pendant une semaine, j’ai profité avec ma femme et ma famille. Mais après, j’ai fait appel à un entraîneur privé espagnol pour me maintenir en forme. Le matin, je faisais des drills et des sprints sur la plage. Dans le sable, c’était difficile. Ces séances duraient parfois 1h30 ou 2h. J’ai dû négocier avec ma femme qui ne voulait pas que je m’entraîne toute la journée. L’après-midi, je le gardais pour elle. Le soir, on allait à la salle ensemble" se remémore-t-il, toujours au micro de HLN.

Comme l’an dernier, c’est dans la peau d’un titulaire qu’il entame la saison. Sauf que cette fois-ci, il compte bien le rester, titulaire. Baptême du feu estival et prestigieux face à Anderlecht pour commencer. A la demi-heure, Eckert surgit dans la surface sur un superbe ballon de Lapoussin. Il ne laisse pas passer l’offrande et crucifie les Mauves d’une belle reprise. Emotion palpable : "Après le but, j’ai repensé à la période difficile que je venais de traverser. Tout le monde a vu à quel point j’étais ému. Cela prouve à quel point le football peut être cruel. Mais à quel point, un petit moment en particulier peut vous rendre heureux."

Ce petit moment de joie, symbolisé par ce but sorti de nulle part, qui permet de briser la glace et de (re) lancer la machine. Comme Geraerts avant lui, Blessin n’a aucune raison de changer une équipe qui gagne. Et pour la 1e fois depuis une éternité, cette équipe comporte le nom de Dennis Eckert Ayensa. La suite ? Le but de la victoire au Standard, un doublé contre Louvain, un match difficile contre Malines puis le but d’ouverture face à Lugano jeudi soir.

Faites le calcul, cela fait donc 5 buts… en 5 matches pour l’Allemand, devenu, en l’espace d’un mois, le nouveau talisman offensif de l’Union. C’est bien simple, depuis le début de saison, quand Eckert marque, l’Union gagne.

Des Unionistes qui confirment leur flair monstrueux pour dénicher des attaquants sans faire de bruit : après Dennis Undav, Dante Vanzeir, Simon Adingra et Victor Boniface, voici Dennis Eckert Ayensa.

Revenu du diable vauvert et bien décidé à marcher dans les pas de ses illustres prédécesseurs.