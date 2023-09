"J’ai diminué ma consommation de gaz par trois" : une expérience de 3 ans pour réduire sa consommation d’énergie livre son verdict

Pendant 3 ans, des chercheurs et des citoyens ont testé le "Slowheat", un concept qui vise à réduire sa consommation de chauffage. Le but est de garder du confort tout en modifiant ses habitudes. Dans le slowheat, on ne parle pas de température à atteindre, mais bien de limite de confort, différente selon chaque individu.

"J’ai divisé par trois ma consommation de gaz liée à mon chauffage", rapporte l’un des participants à l’expérience. Le Slowheat, "c’est repenser la manière de se chauffer. Si j’ai froid aux mains, je ne vais pas chauffer tout mon bureau pour réchauffer mes mains. Je vais utiliser un sous-tapis de souris chauffant pour réchauffer mes mains", ajoute une autre.

"On a pu démontrer qu’on pouvait tout à fait se chauffer différemment. Que ça fonctionnait. […] Chaque ménage exprime un niveau de bien-être assez important", conclut Denis De Grave, coordinateur du projet Slowheat. Les résultats de cette expérience sont aujourd’hui compilés dans un livre. Regardez le reportage ci-dessus pour en savoir plus.