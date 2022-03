"J’ai des nausées le matin mais je ne suis pas enceinte, à quoi cela peut être dû ?"

On a tous déjà ressenti des nausées abominables qui mènent parfois jusqu'au vomissement. Ce symptôme désagréable est souvent le résultat d'une maladie bénigne et passagère. Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste, dans "La Grande Forme".

Les nausées et les vomissements sont des sensations d’inconfort dans la région de l’estomac. Le terme vient du latin nausea ou du grec nautia, et désigne le mal de mer ou une forme de nausées qui est déclenchée par le mouvement. Un vomissement est une vidange forcée de l’estomac qu’il est impossible de retenir. Les vomissements ne sont pas des maladies, ce sont des symptômes qui sont provoqués par d’autres maladies. C’est un mécanisme de protection du système digestif et central - du cerveau - qui nous empêche de manger des choses toxiques, explique le Dr Charlotte, médecin généraliste.

Mécanisme d’action

Le mécanisme de vomissements et de nausées est essentiellement d’origine centrale. Ça veut dire qu’il est commandé par le cerveau et tout particulièrement par deux zones :

Le centre de vomissements qui reçoit les informations du cerveau et également des viscères

La zone de chimiorécepteur capable de détecter des stimuli externes ou internes

Par exemple, l’anxiété ou d’autres infections provoquant des troubles psychiques, peuvent avoir un impact sur les nausées. Mais également des problèmes mécaniques comme l’augmentation de la pression à l’intérieur de la tête ou l’augmentation de la pression sur les parois de l’estomac ou de l’intestin ; cela peut stimuler ce centre de vomissements. Ces informations sont transmises par le nerf vague.

Contrer les nausées

Un antiémétique est un médicament qui agit contre les vomissements et les nausées. Les médicaments utiles en clinique pour traiter les nausées et vomissements sont les antagonistes plus ou moins sélectifs de ces récepteurs. Les médicaments utilisés sont choisis en fonction de l’intensité et de la cause des symptômes.