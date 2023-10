"J’ai des attitudes malsaines": Idris Elba, workaolic, suit une thérapie

Dans le dernier épisode du podcast Changes With Annie Macmanus, l’acteur britannique s’est déclaré être "un bourreau de travail absolu", raison pour laquelle il a avoué suivre une thérapie depuis un an.

En constatant que les choses qui le détendent "finissent par être du travail", Idris Elba s’est pris en main pour essayer de rétablir un équilibre entre vie privée et professionnelle:

"Rien de trop extrême n’est bon. Tout a besoin d’équilibre. Mais je suis largement récompensé d’être un bourreau de travail, de quelqu’un qui peut dire : 'Oh, je ne verrai pas ma famille avant six mois.' Je suis là-dedans, je travaille et je fonde une nouvelle famille, puis je les quitte. Vous savez, ce sont des voies que j’ai dû suivre, je dois m’adapter."

La nature de son travail fait que la star de Luther s’est retrouvée entraînée dans un tourbillon de tournages :

"Ce n’est pas parce que je ne m’aime pas ou quoi que ce soit du genre, c’est juste que j’ai des habitudes malsaines que je viens de vraiment prendre et, vous savez, je travaille dans une industrie où je suis récompensé pour ces habitudes malsaines."

Et il faut aussi ajouter à sa carrière d’acteur sa passion pour la musique : l’acteur est aussi DJ sous le pseudo Big Driis the Londoner (il a joué à Coachella et Glastonbury), et le temps passé dans son home studio est finalement aussi du travail.

Idris Elba a pris comme exemple le fait de travailler dans son home studio après avoir passé 10 jours sur un plateau de tournage en constatant que ça le rendait plus détendu que "s’asseoir sur le canapé à regarder la télévision avec la famille, ce qui c’est mauvais, n’est-ce pas ?"

Malgré le fait qu’il conscientise son addiction au travail et suive une thérapie, Elba a plaisanté sur le fait qu’il n’y avait pas moyen qu’il travaille moins, et effectivement, il ne semble pas ralentir la cadence puisqu’il a plusieurs projets en préparation, dont Sonic the Hedgehog 3 et Heads of State.