"J’ai choisi l’option la plus compliquée : chanter en Français" confie Loïc Nottet sur Tipik

Ce 9 novembre, Loic Nottet a sorti le single "Mélodrame" (coup de cœur de la semaine sur Tipik) qui annonce la couleur d’un album 100% en français pour 2023.

Au micro de Lara, Audrey, Marco et François ce matin, Loic confie : "J’ai fait un gros travail d’introspection pour bosser sur Mélodrame". Ses réflexions l’ont mené à se retrouver lui-même "pour savoir exactement ce que je veux raconter" sans pour autant se mettre des barrières sur ce qu’il a envie de dire au plus profond de lui.

Je voulais me réinventer moi-même et je voulais fondre et confondre deux styles complètement opposés