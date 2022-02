Vous n’avez pas pu passer à côté de l’info : lundi, c'était la Saint-Valentin !

A l’heure où les sextoys ont remplacé les fleurs, Bénédicte Deprez s’est intéressée de plus près à notre sexualité. En solo, en couple, en trouple ou autre, le but est d’apprendre à connaître son corps, ses limites et ses envies.