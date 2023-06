"J’adore manger" le nouveau livre de recettes de la belge Pascale Naessens, top 3 des ventes en Belgique

"Aux parents, je recommande de commencer sans chercher trop d’explications : pas le temps, trop cher… Après trois jours, tu changeras d’avis car tu auras plus d’énergie" énonce Pascale Naessens qui précise : "Avec les enfants, il faut donner le bon exemple et ne pas trop expliquer ce qu’il y a dans la recette. S’ils n’aiment pas un légume, il faut essayer différentes manières de le cuisiner."



Tome 3 de recettes simples et savoureuses, Pascale Naessens recommande en cette saison, le poulet aux abricots, le saumon et fenouil caramélisé, les spaghettis de navets jaunes. Et pour les fans d’apéro : les aubergines au four à l’halloumi. "A déguster juste avant le repas ! Cela permet de ne pas trop manger d’apéritifs !" conseille cette adepte d’une nutrition qui rend heureux : "C’est important aussi de laisser du temps sans rien manger pour permettre au corps d’être au repos à l’esprit d’être clair."



