«J’adore manger», le nouveau livre de Pascale Naessens

Pascale Naessens est devenue en quelques années, l’emblème de la cuisine pure et saine et l’une des auteures belges les plus en vue. Il y a trois ans, C’est du Belge vous faisait découvrir l’univers de cette créatrice aux multiples talents qui allie les aliments naturels avec bonheur et conçoit même sa propre vaisselle en céramique. Aujourd’hui, ses assiettes se retrouvent sur les plus belles tables du monde et ses livres de recettes font fureur.

Le titre du petit dernier, paru chez Racine, trahit son secret : "J’adore manger". Vous y trouverez 85 nouvelles recettes, simples, saines et alléchantes pour vous régaler du petit-déjeuner au dîner en passant par le lunch.

"Une fois que l’on a découvert la force de l’alimentation naturelle, on peut aussi l’utiliser pour être heureux". Que demander de plus ?