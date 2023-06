J-5 avant le Tour de France 2023 : un départ musclé, un sommet le 6e jour et des Alpes intenses, voici les étapes clés

Étape 13 : Châtillon-sur-Chalaronne – Grand Colombier, 138 km (2413 m D +)



Avant d’aborder les Alpes, les coureurs du Tour ont droit à une nouvelle étape courte dans le Jura et à une ascension terrible pour finir : le Grand Colombier (17,4 kilomètres à 7,1%). Plus qu’une mise en bouche.



Étape 14 : Annemasse – Morzine, 153 km (4281 m de D +)



Cinq ascensions dont l’enchaînement du Col de la Ramaz (1re catégorie) et du Col de Joux Plane (hors catégorie) sont au menu de cette 14e étape. Il y a en plus des secondes de bonifications à gratter en haut du dernier sommet. La plongée vers Morzine est rapide et recèle quelques portions techniques. Méfiance donc.



Étape 15 : Les Gets – Saint Gervais Mont-Blanc, 180 km (4527 m de D +)



En fin de deuxième semaine, les jambes commencent généralement à être lourdes et ce ne sont pas les 100 derniers kilomètres de ce 15e jour de course qui vont permettre de récupérer. Ils sont tout simplement infernaux avec cinq ascensions dont trois cols de première catégorie. La Côte des Amerands (2,7 km à 10,9% et un passage à 17%) constitue une rampe de lancement idéale avant ma montée finale vers le Bettex (7 km à 7,7%).



Étape 16 : Passy – Combloux 22 km, contre-la-montre



Attention au fameux "jour sans" au lendemain de la journée de repos. Le seul chrono de ce Tour 2023 est un sacré morceau. Avec les côtes des Soudans (1,3 km à 8,8%) et de Domancy (2,7 km à 8,9%), les 22 kilomètres de contre-la-montre sont plus taillés pour un grimpeur que pour un pur rouleur.



Étape 17 : Saint Gervais – Courchevel, 166 km (5405 m de D +)



Sur papier, cette 17e étape est la plus difficile de la Grande Boucle avec ses 5405 m de dénivelé positif. 68 kilomètres des 165 kilomètres seront parcourus dans les quatre difficultés répertoriées : le Col des Saisies, le Cormet de Roselend, la Côte de Longefoy et le Col de la Loze. Après le passage au sommet du Tour – le souvenir Henri Desgranges -, une descente de six kilomètres mène les coureurs à l’Altiport de Courchevel.