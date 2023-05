J-2 pour le nouveau Foo Fighters : un nouveau titre et une inauguration à Washington

Ce titre fait référence au décès du batteur Taylor Hawkins et à la mère de Dave Grohl, Virginia. Réalisée par l’artiste multimédia Tony Oursler, la vidéo qui accompagne le single est un court métrage qui met en scène des images émouvantes et des vidéos personnelles du groupe. Le réalisateur a attiré l’attention des Foo Fighters grâce à son travail avec David Bowie, et plus particulièrement sa vidéo pour le single "Where Are We Now" de Bowie, sorti en janvier 2013.

Les Foo Fighters continuent leur série de dates, pendant lesquelles ils ont déjà présenté leur nouveau batteur, et accueilli Shane sur scène, le fils de Taylor Hawkins.

Ce 30 mai, ils ont joué à Washington, DC, pour participer à l’inauguration de The Atlantis, une nouvelle salle d’une capacité de 450 personnes, réplique du 9 : 30 Club d’origine.

Les Foo Fighters ont eu l’honneur d’être le premier groupe à monter sur cette toute nouvelle scène, et ils ont offert une performance passionnante de 22 chansons en deux heures.

Comme il se doit, le concert a débuté par les retrouvailles de Dave Grohl avec Pete Stahl, son ancien coéquipier dans le groupe hardcore Scream de Washington. Ensemble, ils ont repris la chanson de Bad Brains "Live at The Atlantis". Ensuite, les Foo Fighters se sont lancés dans un set composé principalement de leurs plus grands succès – et de quelques autres surprises.