J-100 avant le Mondial au Qatar : Avec un calendrier toujours plus chargé, attention à l’overdose

Sept jours, une petite semaine. C’est le temps qu’il y aura entre la dernière journée pré-Mondial dans certains championnats européens et l’ouverture du tournoi. Pour donner une petite idée, il y en avait 20 avant l’Euro 2021 si on ne tient pas compte de la finale de la Ligue des champions.

Une telle différence aura un impact majeur. Oubliez les longs stages de préparation. Un joueur traîne une blessure plutôt importante ? Il ne sera pas du voyage. Il faudra directement être dans le rythme, de préférence sans être carbonisé.

Cette saison, et cette Coupe du monde encore plus, seront plus que jamais marquées sous la marque du physique. L’application des cinq changements devrait sans doute aider mais tenir ne sera pas simple. Ceux qui décrocheront le graal ne seront peut-être pas les plus forts mais ceux qui auront le mieux réussi à éviter les blessures. Comme souvent, l’argent et le spectacle ont été privilégiés au détriment de la santé des joueurs et du bon sens. Mais bon, après tout ce temps, il faudrait être naïf pour en être surpris. Rien ne change, malgré les plaintes répétées de plusieurs acteurs du terrain. Peut-être est-ce le moment de changer de méthode ? À bon entendeur…