J-1 avant Les Ardentes : plus de 1000 festivaliers déjà prêts à faire la fête au camping

"Le campeur va arriver, suivre une redirection puis obtenir une accréditation avant de passer par la fouille", indique Ingisi Mpeye, responsable du camping. Une redirection vers un des deux campings : nouveauté cette année les festivaliers peuvent choisir entre le camping regular ou basique et le camping Chill. "Pour le chill, c’est le même service mais avec plus de place, plus de sanitaires, c’est un petit peu plus calme, explique le responsable. C’est une prestation pour les gens qui ont envie de quelque chose d’un peu plus "raffiné"… mais on parle bien d’un camping de festival, hein !"

Et ce soir, ça sera déjà la fête, parole de campeurs : "Le festival commence demain mais c’est quand les campeurs arrivent que l’ambiance décolle !"

Quelque 200 000 festivaliers sont attendus durant les quatre prochains jours et parmi eux pas moins de 19 000 campeurs.