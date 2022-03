J-1 avant le carnaval de La Louvière : "Voyons-nous, embrassons-nous"

Dimanche, doit débuter le carnaval du Laetare à La Louvière. Mais depuis le drame de Strépy-Bracquegnies, beaucoup se demandent si c’est bien opportun d’y aller. C’est le cas de l’humoriste David Greuse alias Freddy Tougaux. Parmi les victimes, figurent deux de ses proches et il ne compte pas ses connaissances blessées lors de l’incident. Bien qu’en questionnement, il a fait son choix, celui d’aller faire la fête.

"Les amis, les proches qu’on a perdus comme ceux qui bataillent pour se retaper, sont tous des amoureux de la vie, tous des festifs de nature. Ils auraient dû être là dans les rues, sur les places, avec nous, pendant ce Laetare. Alors y aller, c’est les rendre intensément présents à nos côtés. Je pense qu’ils le désirent très fort et que nous, on en a besoin fiévreusement", explique l’humoriste dans un post Facebook publié ce jeudi.

Son message a immédiatement suscité de nombreux commentaires. La plupart des internautes partagent son avis. On peut lire : "j’espère te croiser", "la vie, c’est la fête et la vie continue toujours", "on va faire carnaval !", … Il y a des dizaines de réactions.

Il ne faut pas être devin pour comprendre que ce carnaval n’aura pas la même saveur que les autres années. Mais malgré le deuil et la colère pour certains, l’esprit de La Louvière devrait permettre que le folklore puisse vivre ce week-end.

"A La Louvière, on est fait ainsi ! On passe au-dessus de l’adversité avec une légèreté déconcertante, mais avant tout, avec une sincérité incomparable. Voyons-nous, embrassons-nous, besoin d’accolades, de verres levés au ciel, de comme tout ça compte puissamment. On ne fera pas un carnaval de dingue, on tentera de faire un carnaval de digne", explique Freddy Tougaux dans son message. Il conclut son texte par "Je vous aime".

Dimanche, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes.