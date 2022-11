J-1 avant Croatie-Belgique : 26 Diables s'entrainent, De Bruyne et Eden Hazard avec le groupe

A un peu plus de 24 heures du match décisif entre la Belgique et la Croatie, dans le groupe F de la Coupe du monde 2022, les Diables Rouges se sont entrainés une dernière fois dans leur complexe hôtelier, le Salwa Beach Resort.

Les 26 joueurs belges ont participé à la séance. Kevin De Bruyne et Eden Hazard, qui s'entrainaient à l'écart du groupe mardi, étaient cette fois de retour avec le groupe.

A 18H00 jeudi (16H00 heure belge), la formation coachée par Roberto Martinez affrontera les Croates. Une victoire et les Diables Rouges seront qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi. Une élimination serait synonyme de grosse déception et pousserait notre équipe nationale vers une situation encore plus complexe.