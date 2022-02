Izla met le feu au studio de The Voice Belgique avec un titre de Christina Aguilera !

Christophe Willem avait été séduit par l’audition à l’aveugle et pleine d’émotions d’Izla. La jeune étudiante avait alors décidé de s’inscrire aux castings de The Voice Belgique pour espérer pouvoir vivre de sa passion. Face à Rida et au duo frère-sœur Arthmony lors du premier K.O. de l’histoire de The Voice Belgique, Izla a décidé de mettre le feu au studio 40 de la RTBF ! En reprenant "Ain’t No Other Man" de Christina Aguilera, elle a su s’affirmer et relever son défi qui était de chanter cette chanson très compliquée ! Sera-t-elle choisie par son coach face à Rida et au duo Arthmony ? C'est le duo Arthmony qui est choisi par Christophe Willem pour la suite de l'aventure.